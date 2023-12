Allerta meteo emessa in queste ore in Sardegna. Colpa del forte vento di maestrale e delle mareggiate previste nelle prossime ore. La Protezione civile regionale ha quindi diramato un avviso di condizioni meteo avverse che sarà in vigore dalle 15 di giovedì 21 alle 10 di sabato 23 dicembre.

Allerta meteo in Sardegna per forte vento di maestrale e pericolo mareggiate

“La Sardegna – si legge nel bollettino – sarà interessata da venti forti da nord-ovest che sulle coste e sui crinali potranno raggiungere intensità di burrasca o burrasca forte, con raffiche fino a tempesta (previste sino a 100 km/h, ndr). Le condizioni più avverse riguarderanno l’Asinara, le coste della Gallura, il Golfo di Orosei, il Golfo di Cagliari e l’Arcipelago del Sulcis”.

“La situazione a grande scala favorirà anche lo sviluppo del modo ondoso sul Mar di Sardegna che, a partire dalla prime ore di venerdì, potrà superare i 6 metri d’onda significativa. Per effetto di questa situazione meteo, la costa Occidentale della Sardegna sarà interessata da mareggiate. Il fenomeno potrà localmente interessare anche la costa settentrionale dell’Isola”. Per questi motivi l’amministrazione comunale di Quartu Sant’Elena ha deciso di chiudere i parchi pubblici e il cimitero comunale venerdì 22 dicembre e la mattina di sabato 23.

