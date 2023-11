Aveva stoccato 370 chilogrammi di infiorescenze di canapa, già sottoposta al lavoro di sbocciolatura, all’interno di 51 scatole nel suo capannone nelle campagne di Lodine, nel Nuorese.

Lodine, 370 kg di canapa nel capannone: arrestato 43enne. Le prime notizie

Un imprenditore agricolo di 43 anni di Gavoi è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Nuoro, per detenzione, traffico e produzione di droga. Le operazioni sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Nuoro che ha disposto il sequestro della droga. Negli ultimi mesi i militari hanno intensificato i controlli nel Nuorese portando a termine diversi sequestri di ingenti quantitativi di canapa. In particolare i militari stanno verificando che una parte del raccolto proveniente da piantagioni legali, non venga poi destinato al mercato nero delle sostanze stupefacenti.