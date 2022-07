L’offerta per il funerale è troppo bassa: scoppia la rissa tra il fedele e il prete (foto Ansa)

La Diocesi di Aversa, raccontano le cronache, ha aperto un’indagine interna su una lite avvenuta tra un parroco ed un fedele martedì mattina all’esterno di una chiesa della città.

La ricostruzione della lite

Un fedele, questa è la ricostruzione degli eventi dei vari giornali locali, avrebbe lasciato al parroco, dopo la celebrazione di un funerale, un’offerta giudicata troppo bassa dal prete (si parla di 25 euro); ci sarebbe stato un alterco proseguito all’esterno della chiesa e degenerato in una vera e propria colluttazione. Con tanto di pugni e schiaffi.

La nota della diocesi

In una nota, la Diocesi retta dal Vescovo Angelo Spinillo, esprime “il proprio rammarico per quello che è accaduto e attiva i propri organismi canonici deputati a fare piena luce sull’accaduto. Altresì esprimiamo – prosegue la nota – vicinanza ad ogni persona che possa sentirsi lesa e si dichiara disponibile a continuare il dialogo già intrapreso per riportare serenità nella vita di tutti coloro che sono stati coinvolti nell’accaduto”. Al momento nessuna denuncia è stata formalizzata a carabinieri o alla Polizia di Stato.

Davvero si può litigare per un’offerta bassa per un funerale? Davvero un prete può finire nel bel mezzo di una rissa? Ovviamente sì. Siamo umani. Compresi i preti.