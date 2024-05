Le condizioni di M49 e Jj4, due orsi rinchiusi nell’area del Casteller (Trento), sollevano preoccupazioni riguardo al loro benessere. La Lav, attraverso le conclusioni del veterinario consulente, afferma che entrambi gli orsi sono stressati e sofferenti a causa dello spazio confinato. Secondo la Lav, i sette bollettini medici dei veterinari che assistono gli orsi confermano che Jj4 manifesta segni di stress e aggressività a causa delle dimensioni limitate dell’area in cui è confinata. La Lav insiste sul trasferimento immediato dei due orsi in una collocazione diversa, con Jj4 che dovrebbe essere inviata in un centro in Romania.

L’assessore provinciale Roberto Failoni, tuttavia, annuncia che Jj4 sarà trasferita in Germania, nel Parco alternativo per orsi e lupi di Worbis nella Foresta Nera. Failoni nega le accuse di maltrattamenti, sostenendo che gli orsi sono seguiti con rispetto e competenza. Il Consiglio di Stato si riunirà il 30 maggio per discutere della situazione. Jj4 sarà trasferita entro l’autunno, ma in Germania anziché in Romania, come inizialmente proposto dalla Lav. Il trasferimento richiederà circa 4-5 mesi per adeguare i recinti del parco. La Lav critica le dimensioni ristrette degli spazi in cui gli orsi sono confinati, definendoli inadeguati e punitive. La relazione del consulente della Lav è stata presentata al Consiglio di Stato per sostenere la richiesta di trasferimento di Jj4 in un rifugio più ampio.