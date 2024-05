Malore improvviso mentre si allena in palestra, muore a 51 anni

Un tragico evento ha scosso la comunità sportiva di Vigevano (Pavia). Antonio Gerace, un atleta di 51 anni noto negli ambienti del kick boxing, è morto dopo aver accusato un malore improvviso durante una sessione di allenamento in palestra. Gerace, che praticava il kick boxing anche a livello agonistico, si è sentito male ieri sera mentre si allenava. Dopo aver iniziato la sua seduta di allenamento, il 51enne si è seduto a bordo ring e ha detto a un amico di non sentirsi bene. Pochi secondi dopo, si è accasciato a terra perdendo i sensi. I suoi compagni di allenamento sono intervenuti prontamente, utilizzando il defibrillatore in attesa dell’arrivo degli operatori del 118. Nonostante i tentativi di rianimarlo e il successivo trasporto in ambulanza all’ospedale Humanitas di Rozzano (Milano), Antonio Gerace è morto nella tarda serata di ieri. Questo evento ha lasciato un vuoto nella comunità del kick boxing, dove Gerace era molto conosciuto.

In queste ore diversi sono i messaggi di cordoglio apparsi sui social per ricordare quello che da tutti veniva chiamato “gigante buono”: “Ciao Antonio Gerace Ti voglio ricordare così, sorridente e molto umano. Grazie per quello che hai sempre comunicato con il tuo modo di fare, rispetto, serietà e umanità. Ciao amico mio ci mancherai, .R.I.P.”