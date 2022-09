Maltempo, allerta meteo in sette Regioni: weekend con nubifragi e rischio alluvioni (foto ANSA)

Una perturbazione proveniente dalla Spagna raggiungerà nelle prossime ore l’Italia portando piogge e temporali sulle regioni centrali e settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una allerta meteo che prevede a partire dalle prime ore di oggi, sabato 24 settembre, precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, in estensione a Marche ed Umbria.

Nella notte su domenica sarà il turno della restante Toscana, mentre nel corso di domenica Umbria, Appennino marchigiano, Lazio, ovest Abruzzo, nord Campania, ovest Molise e in generale il Friuli Venezia Giulia.

Nubifragi e rischio alluvionale dal weekend

Le piogge potenzialmente alluvionali inizieranno a colpire il Nord-Ovest e tutto il versante tirrenico con rischio elevato dalla Liguria alla Toscana, molto elevato tra Lazio e Campania con possibili nubifragi in sequenza. Oggi il maltempo investirà Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, in ulteriore spostamento anche verso resto della Toscana, Umbria e Lazio. In serata la Campania ed il Nord-Est potrebbero essere l’ulteriore bersaglio.

“La domenica delle elezioni sembra a rischio piogge torrenziali tra Lazio e Campania, maltempo anche su Friuli Venezia Giulia e, a carattere sparso, sul resto dell’Italia salvo schiarite al Nord-Ovest”, riferisce in una nota Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it. Da mercoledì la discesa di aria artica marittima potrebbe favorire nevicate fino a 1200-1500 metri tra Alpi ed Appennino settentrionale ma anche una generale attenuazione dei fenomeni.

Previsioni meteo weekend

Sabato 24 settembre – Al nord: maltempo al Nord-Ovest, in serata pure al Nord-Est. Al centro: intenso maltempo in Toscana verso Lazio ed Umbria. Al sud: soleggiato e caldo.

Domenica 25 settembre – Al nord: maltempo sul Friuli Venezia Giulia, schiarite altrove. Al centro: maltempo estremo sulla fascia tirrenica, rovesci sparsi altrove. Al sud: temporali forti in Campania, acquazzoni in Sicilia, variabile altrove.