Maltempo, allerta meteo rossa domani 26 novembre in Calabria: le zone interessate e le scuole chiuse

La Protezione Civile ha diramato per domani, 26 novembre, un nuovo bollettino di allerta meteo rossa in Calabria. La zona interessata sarà quella della fascia tirrenica cosentina.

Allerta meteo in Calabria, le zone interessate

La fascia tirrenica cosentina, indicata con codice rosso, sarà colpita da piogge diffuse e temporali sparsi. Sul resto della regione Calabria invece è prevista allerta gialla. Già nella serata di oggi, ci sarà maltempo che interesserà maggiormente tutta la fascia ionica calabrese, per la quale esiste un’allerta arancione, mentre già nella mattinata di oggi sono stati evidenziati alcuni acquazzoni di breve ma intensa durata.

Scuole chiuse in Calabria per maltempo

Per questo si prevede che molti Comuni possano decidere di lasciare chiuse le scuole. Le zone colpite dall’allerta meteo potrebbero decidere di tenere chiuse le scuole, per evitare traffico e congestionamenti legati agli spostamenti con mezzi pubblici e privati. La decisione di chiudere le scuole però non riguarda la protezione civile, ma i sindaci dei singoli comuni. Nel caso di decisione di chiusura scuole, entro stasera verranno emanati relativi comunicati attraverso i canali ufficiali comunali oltre a quelli della protezione civile e di vari istituti scolastici.

Ecco l’elenco (ad ora) dei Comuni dove i sindaci hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici per domani, venerdì 26 novembre: