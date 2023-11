Maltempo, dopo Ciaran arriva un’altra tempesta: Debi. Ancora piogge, vento e temporali al Centro-Nord

Dopo la notte, da incubo, nelle prossime ore, dopo l’arrivo della tempesta Ciaran, resta l’allerta per il maltempo per l’arrivo di un’altra tempesta: Debi.

“Le due tempeste – spiegano gli esperti di 3bmeteo – agiranno all’unisono ruotano una attorno all’altra come due stelle binarie e rinnoveranno forti condizioni di maltempo su gran parte dello scacchiere europeo. Anche l’Italia resterà coinvolta in questo connubio ma più per l’azione di Debi che per quella di Ciaran che sul Mediterraneo avrà una storia meno importante”.

Rovesci, temporali e nubifragi, a partire da sabato, colpiranno le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche, poi entro domenica si allontaneranno verso l’area balcanica. Anche questo fronte di maltempo sarà accompagnato da venti forti che raggiungeranno i 100 km/h.

Le previsioni per sabato

Nord, abbastanza soleggiato al mattino, dal pomeriggio nubi in aumento al Nordovest con prima deboli piogge. In serata/nottata piogge in intensificazione al Nordovest e sulla Lombardia in rapida estensione al resto delle regioni. I fenomeni potranno essere forti su centro est Liguria, Lombardia, alto Veneto, Trentino Alto Adige e alto Friuli Venezia Giulia. Centro, soleggiato al mattino salvo un po’ di nubi sulla Toscana, tra il pomeriggio e la sera peggiora in Toscana con rovesci e temporali anche intensi sui settori settentrionali in estensione la notte anche a Umbria e Lazio. Maggior schiarite lungo l’Adriatico. Sud, al mattino ancora qualche temporale tra il basso Tirreno e il Salento. Maggior schiarite altrove. Nel pomeriggio qualche annuvolamento irregolare tra Campania e alta Calabria con isolati piovaschi. Ancora soleggiato altrove. Tra la sera e la notte ancora qualche pioggia tra Campania e alta Calabria

Le previsioni per domenica

Nord, residui piovaschi al mattino su est Liguria e Triveneto in assorbimento per il pomeriggio. Più soleggiato altrove. Tra pomeriggio e sera poco nuvoloso quasi ovunque con qualche addensamento solo su Alpi e Prealpi. Centro, qualche temporale al mattino tra bassa Toscana, Umbria, Marche interne, Lazio e Abruzzo interno. Meglio sulle altre zone. Tra pomeriggio e sera migliora ovunque. Sud, veloci piovaschi e temporali in transito tra Campania e alta Calabria in graduale attenuazione dal pomeriggio. Maggiori aperture altrove. Temperature stabili o in lieve aumento al Sud. Venti ancora forti dai quadranti meridionali. Mari agitati con mareggiate lungo le coste esposte.