Maltempo su mezza Italia, allerta rossa in Emilia. Al Sud alberi caduti per il forte vento e allagamenti

Il maltempo colpisce l’Italia da nord a sud almeno fino alla fine della settimana: oggi, martedì 16 maggio, c’è l’allerta rossa in Emilia Romagna per rischio idraulico e idrogeologico. Scuole chiuse a Ravenna e Bologna. Nelle Marche, in Sicilia e in Campania è invece allerta arancione. Evacuazioni a Ischia per Casamicciola. Previsti meno disagi, con conseguente allerta gialle, in altre 10 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

Maltempo a Palermo, allagamenti e alberi caduti

Lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo. Decine gli interventi eseguiti per allagamenti nel capoluogo siciliano e in provincia tra Bagheria, Cefalù e Lascari.

Un grosso albero di pino è caduto in via Crispi davanti al comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per sgomberare la strada ed evitare ulteriori disagi in un tratto dove da settimane sono in corso i lavori di manutenzione del sottopasso che congestiona la circolazione nella zona del porto.

Forti piogge anche a Stromboli con una frana di roccia e fango che ha interessato alcune strade. A Trapani avvistata anche una tromba marina che per fortuna non sembra aver fatto danni.

A Matera alberi caduti per il vento, auto danneggiate

Per il maltempo e, in particolare del forte vento che ha interessato Matera la notte scorsa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Antonio Nocera, al rione Spine Bianche, dove la caduta di alberi e di un palo della pubblica illuminazione ha danneggiato cinque autovetture in sosta. Non si sono verificati danni a persone.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Maltempo in Italia, allerta rossa in Emilia Romagna

In Emilia Romagna, a pochi giorni dai nubifragi e dalle inondazioni che hanno colpito soprattutto la zona del Ravennate il 2 maggio, scatta di nuovo l’allerta massima. A causa delle avverse condizioni meteo, il traghetto che svolge servizio di collegamento tra Porto Corsini e Marina di Ravenna, appunto sul litorale ravennate, è stato temporaneamente sospeso.

Le scuole sono chiuse anche a Pesaro, Fano, Urbino, dopo l’allerta meteo arancione diramato dalla Protezione civile della Regione Marche. Allerta arancione anche in Campania: qui, a Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi ha ordinato la chiusura dei cimiteri cittadini.