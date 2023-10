Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono che l’autunno è entrato nel vivo. Si è infatti aperta la “porta atlantica” e così le perturbazioni non hanno alcun ostacolo per raggiungere il nostro Paese. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it lo dice chiaramente: almeno fino ai primi giorni di novembre, quindi Halloween compreso, l’Italia si troverà in balìa delle correnti instabili di origine atlantica.

Maltempo sull’Italia, pioverà tutta la settimana, Halloween e Ognissanti compresi

Si tratta di un’ondata di maltempo che impegnerà l’Italia anche nella prossima settimana. Gli esperti l’hanno chiamata “Depressione d’Islanda” dato che si tratta di un vortice ciclonico semi-stazionario che dà origine alla gran parte delle perturbazioni atlantiche. La “Depressione d’Islanda” porta così a far “aprire” quella che chiamano la “porta atlantica”.

Sull’Italia arriveranno quindi due perturbazioni che porteranno maltempo su diverse regioni anche nelle giornate di Halloween e quella degli Ognissanti.

Il meteo in questa settimana

Da domani, giovedì 26 ottobre, il tempo continuerà a essere instabile sul Centro-Sud tirrenico, al Sud e pure sul Friuli Venezia Giulia. Tra il pomeriggio e la sera. La perturbazione durerà poco e porterà instabilità sul Triveneto, soprattutto sul Friuli Venezia Giulia. Pioverà di nuovo anche in Toscana, Lazio e Umbria. Già da venerdì 27 il tempo però migliorerà decisamente al Nord e dal pomeriggio anche sul Centro. Le piogge andranno a colpire invece la Campania. Nel weekend ci sarà una tregua con il tempo che sarà soleggiato con piogge solo sulla Toscana e Liguria.

La seconda perturbazione la settimana prossima

La seconda perturbazione arriverà sull’Italia lunedì 30. Sono previsti temporali sulle regioni settentrionali. Nel giorno di martedì 31 le piogge si sposteranno lentamente verso il nordest estendendosi anche alla Toscana e in parte al Lazio.

L’alta pressione tornerà ancora una volta invece a proteggere il Sud e il resto del Centro, garantendo giornate soleggiate e piuttosto calde per il periodo. Ci sarà però del vento che soffierà in maniera moderata. Venti sia di Libeccio sia di Ponente.

