Maltempo Palermo, i Vigili del fuoco salvano automobilisti bloccati nelle auto

A Palermo e provincia i Vigili del fuoco hanno salvato diversi automobilisti che, a causa del maltempo di queste ore, erano rimasti bloccati nelle auto. Auto che si erano impantanate nelle strade trasformate in fiumi.

Maltempo Palermo, gli interventi dei Vigili del fuoco

E’ successo ad esempio a Capaci in via delle Industrie, dove i vigili del fuoco hanno soccorso un uomo. Diversi gli allagamenti nelle zone di Danisinni, Mondello e via Roccazzo, in quest’ultima via il traffico veicolare è stato bloccato dalla polizia locale presente sul posto.

Sono in corso una decina di interventi per infiltrazioni d’acqua e distacchi di intonaci, che interessano la zona di Ficarazzi, Villabate e Brancaccio e nella parte opposta della città lo zen e alcuni interventi nel centro città. I vigili del fuoco sono intervenuti nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria per rimuovere l’ostruzione presente nel pluviale di copertura.

Forse dovresti anche sapere che…