Mangiano con i ladri in casa, a loro insaputa. Il furto senza scrupoli

Sono a tavola e mentre mangiano dietro di loro passano i ladri, a loro insaputa. Un furto senza scrupoli a Madonna di Lonigo, in provincia di Vicenza. Ma non si tratta di un caso isolato e ormai i residenti sono esasperati da queste bande senza scrupoli che agiscono in zona. A riportare la testimonianza di una delle vittime è Il Giornale di Vicenza.

“Giovedì sera sono tornato a casa dal lavoro verso le 21 – racconta un residente in via Lobbia -. Sono salito di sopra, in camera, e l’ho trovata sotto sopra. Così pure quella dei miei genitori e di mio fratello. Poi ho scoperto che i ladri avevano raggiunto, dopo essere passati davanti alla cucina dove c’erano mamma e papà, che non si sono accorti di nulla, il capannone di famiglia”.

“Lì hanno trovato una scala – continua – e con quella si sono arrampicati fino alle finestre del primo piano, ne hanno forzato una e hanno fatto razzia. Hanno portato via diversi gioielli, perlopiù ricordi di famiglia. Quando hanno visto arrivare la mia auto sono scappati, ma non usando quella scala, bensì scendendo e passando davanti ai miei per raggiungere una porta secondaria. Senza scrupoli”.

Forse dovresti anche sapere che…