Marito geloso picchia l’amante invalido della moglie, una storia di corna e botte

Nemmeno l’invalidità documentata al 100% del rivale è riuscita a contenere la furia di un marito tradito. Ha minacciato per mesi la moglie, le scriveva messaggi assassini da girare all’amante. “Glielo taglio”, “tanto lo so che andrò in galera”. Per ora un giudice a Avezzano ha fissato un’udienza. L’amante brutalizzato ha sporto denuncia e si è costituito parte civile. A stento ha cominciato a riprendersi. Il 47enne marito geloso ha finito per speronarlo in auto, per le strade di Luco dei Marsi, lo ha costretto a fermarsi per poi riempirlo di botte. “Ti ammazzo”, “ti uccido”, urlava invasato, prima di passare alle vie di fatto. Sarà processato per minacce e lesioni con l’aggravante che la violenza è stata esercitata su una persona invalida civile al 100%.