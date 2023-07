Marito e moglie morti in casa: lui per un malore, lei nel tentativo di salvarlo

Una coppia di anziani, marito 80enne e moglie di 77 anni, sono stati trovati morti in casa a San Biagio di Osimo (Ancona). Lui era in bagno, la donna sulle scale. Non sono stati trovati segni di effrazione in casa. L’ipotesi è che i due decessi siano avvenuti per cause naturali, ma è da stabilire a quando risalgono.

Coppia di anziani trovati morti in casa ad Osimo

Secondo quanto rilevato dal medico legale, si tratterebbe di morte naturale. Una prima ricostruzione fa pensare che l’uomo sia caduto in bagno battendo la testa e la moglie, resasi conto, avrebbe tentato di soccorrerlo e per scendere al piano di sotto dovrebbe essere caduta lungo le scale. La donna si aiutava con un treppiedi per camminare. La morte sarebbe sopraggiunta giovedì mattina per l’80enne, poche ore dopo per la moglie, che non sarebbe riuscita a chiedere aiuto. Al momento il pm di turno non ha chiesto nessuna autopsia e non sono stati fatti sequestri.

