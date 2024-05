Il professore gli mette un voto basso, lo studente lo aspetta fuori scuola e lo schiaffeggia

Qual è la situazione della scuola italiana? Beh, per farci un’idea basta leggere quel che è successo a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, dove uno studente ha atteso l’uscita da scuola del professore che lo aveva appena interrogato, lo ha affrontato e, dopo avergli rivolto una serie di insulti, lo ha schiaffeggiato più volte. Ecco: questo è quel che accade quotidianamente nelle nostre scuole. Il comportamento, raccontano le cronache, è costato allo studente una denuncia.

La prima ricostruzione

Le indagini sull’episodio sono state condotte dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano. Alla base del comportamento dello studente ci sarebbe, secondo quanto è emerso dalle testimonianze raccolte dai carabinieri, il malcontento del ragazzo per il voto, ritenuto troppo basso, assegnatogli dal professore a conclusione dell’interrogazione. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha prestato le cure del caso al professore picchiato. Lo stesso professore, secondo quanto si è appreso, non ha ritenuto, almeno per il momento, di presentare denuncia contro lo studente.