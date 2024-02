Mascherato da fantasma va a lanciare sassi contro la casa dell’ex moglie

Come si può fare per andare a lanciare sassi contro la casa dell’ex moglie senza essere riconosciuti? Semplice, mascherarsi da fantasma. E così un uomo mai rassegnato alla fine del matrimonio, si è reso responsabile di condotte sempre più persecutorie nei confronti dell’ex moglie. Presentandosi in tutti i luoghi frequentati dalla donna a tutte le ore, arrivando addirittura, appunto, a mascherarsi da fantasma gettando di notte sassi contro la casa della vittima. Per questo l’uomo, di 48 anni e di Gallipoli, è stato raggiunto da un provvedimento di ammonimento del Questore di Lecce. Nel corso delle ultime settimane, l’uomo si è reso responsabile dei reati persecutori, di danneggiamento, minacce gravi e lesioni personali nei confronti della ex moglie. Il provvedimento emesso prevede senza limite di tempo, l’obbligo a tenere immediatamente una condotta conforme alla legge e a cessare qualunque comportamento vessatorio persecutorio o condotta violenta, sia essa fisica, psicologica, verbale o economica nei confronti della vittima.