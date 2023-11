Matrimonio tra cittadini indiani si trasforma in rissa. Schiaffi, calci e pugni: 11 arresti

A Nettuno, sul litorale laziale, una festa di matrimonio tra cittadini indiani si è trasformata in una rissa. A raccontare la storia è il Messaggero.

Matrimonio tra cittadini indiani si trasforma in rissa. Ma cosa è successo?

Tutto è avvenuto sul lungomare Matteotti dove la coppia indiana stava festeggiando il matrimonio in un ristorante.

Ma cosa è successo? Perché è scoppiata la rissa? Non si sa. Quel che si sa è che per cause che la polizia sta cercando di accertare, la banale lite è poi degenerata in rissa fra i parenti degli sposi.

“Sono volati – racconta il quotidiano – pugni schiaffi, calci. Sul posto sono intervenuti gli agenti di due volanti del commissariato di polizia di Anzio. Dopo aver bloccato i litiganti, i poliziotti hanno arrestato undici cittadini indiani con l’accusa di rissa aggravata. La macchina degli sposi è stata sequestrata. Stamattina in Tribuna a Velletri la convalida del fermo”.

