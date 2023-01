Matteo Messina Denaro, il selfie con l’infermiere e le chat su Whatsapp con i pazienti…

Il quotidiano La Verità è riuscito a ottenere una foto che alimenta il giallo sulla cattura di Matteo Messina Denaro. Un selfie, di un infermiere della clinica “La Maddalena” di Palermo con il boss, la stessa clinica dove Messina Denaro era in cura per un tumore sotto il falso nome di Andrea Bonafede e dove è stato arrestato. Uno scatto che fa sorgere più di qualche dubbio sulla latitanza del superboss.

Il giallo del selfie con l’infermiere

Il selfie alimenta dubbi e sospetti. Come è possibile che un uomo ricercato da 30 anni accetti di scattarsi una foto con uno sconosciuto? Perché un infermiere dovrebbe farsi un selfie con un paziente qualunque? E ancora: forse l’operatore sanitario conosceva la reale identità di colui che si spacciava per Andrea Bonafede?

Le chat con i pazienti

Una paziente della clinica ha raccontato in un’intervista esclusiva di Tv2000 di aver fatto diverse sedute di chemioterapia con Matteo Messina Denaro. “Faceva la chemio con me ogni lunedì. Stavamo anche nella stessa stanza, era una persona gentile, molto gentile” ha dichiarato la donna. Secondo la donna diverse sue amiche avevano il suo numero di telefono. “Lui mandava messaggi a tutti, fino alla mattina in cui lo hanno arrestato. Ha scambiato messaggi con una mia amica fino a questa mattina. Lei è ora sotto shock a casa”. Nessuna però conoscevano la vera identità: “Lui veniva chiamato Andrea… Ho fatto la chemio con un boss, incredibile… ho fatto terapia da maggio a novembre. Abbiamo fatto la terapia insieme per tutta l’estate e lui veniva anche con la camicia a maniche lunghe”.

Matteo Messina Denaro quindi accettava di scattarsi foto con sconosciuti e chattava con persone. Segno evidente che il boss si sentiva sicuro di non essere individuato perché evidentemente ben protetto. Ma da chi?