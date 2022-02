Maurizio Zamparini, è morto l’ex presidente del Palermo: era ricoverato per una peritonite FOTO ANSA

L’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini è morto questa notte intorno alle due 2 nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno. Zamparini a Natale era stato ricoverato in Terapia intensiva a Udine per una peritonite. Era tornato a casa dopo qualche giorno, ma le sue condizioni avevano consigliato un nuovo ricovero. Questa notte il decesso, Zamparini aveva 80 anni.

La vita di Maurizio Zamparini

Zamparini era nato a Sevegliano del Friuli, a giugno avrebbe compiuto 81 anni. Dopo essere stato presidente del Venezia, che aveva portato in serie A, l’imprenditore friulano aveva acquistato il Palermo divenendo il dirigente più vincente della storia rosanero. Sotto la sua gestione il Palermo aveva conquistato la promozione in serie A che mancava da trent’anni e aveva poi ottenuto la qualificazione alla Coppa Uefa e successivamente all’Europa League.

La famiglia e la politica

Il 13 novembre 2011 aveva presentato a Roma il Movimento per la gente. Grazie a questo movimento aveva creato anche delle liste civiche in vista delle elezioni regionali dell’ottobre 2012, con un programma elettorale basato sul rilancio dell’economia siciliana. Sposatosi due volte, lascia cinque figli: Diego e Andrea, che lavorano anche con il padre, e l’ultimogenito, Armando (1998-2021), Greta, che recita in teatro e al cinema, Silvana, la primogenita, che gli ha dato il primo nipote, segue costantemente le vicende del padre nel settore calcistico e si dichiara tifosa del Palermo.