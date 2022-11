Mef (quindi Giorgetti): Canone Rai per ora resta in bolletta. E ora cosa dirà Salvini? (foto Ansa)

Il canone Rai resterà in bolletta? Per il Mef, il ministero dell’Economia guidato da Giancarlo Giorgetti, sì. Il problema è che uno dei più convinti a chiedere lo scorporo del canone dalla bolletta era stato… Matteo Salvini.

La nota del ministero dell’Economia

Con una nota, lunedì 14 novembre il ministero dell’Economia ha colto l’occasione di una lettera di otto sigle sindacali della Rai – che chiedevano al ministro Giancarlo Giorgetti un “autorevole intervento” sul tema – per chiarire che le voci di un’esclusione del canone Rai dalla bolletta elettrica “non risultano, alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso, fondate”.

“La milestone Pnrr – spiega il Mef – trova il suo fondamento nell’esigenza di tutela della concorrenza del mercato dell’energia elettrica e si basa sulle proposte Agcm (l’Antitrust, ndr), la quale non aveva rilevato alcuna criticità in merito al pagamento del canone Rai dal punto di vista della concorrenza del mercato dell’energia, a condizione che il pagamento fosse trasparente per gli utenti finali. Requisito che risulta soddisfatto”.

Cosa dirà Salvini?

Era stato proprio il leader della Lega, Salvini, uno dei più convinti nel chiedere lo scorporo del canone dalla bolletta. E ora? Cosa farà Salvini dopo la nota del Mef, guidato dal suo fido Giorgetti?

Dall’entourage di Salvini fanno notare come quella del Mef sia una “risposta tecnica”. “La Lega presenterà una proposta ad hoc”, assicurano.