Melegnano, ventenne investito e ucciso da un treno sulla Linea Milano-Bologna

Nella mattinata di oggi, venerdì 18 novembre, un ventenne è stato investito e ucciso da un treno sulla Linea Milano-Bologna a Melegnano, nel Milanese.

Le prime notizie

L’investimento è avvenuto intorno alle 12.30 nei pressi di un attraversamento all’altezza di via dei Cedri. Quando i soccorritori sono giunti sul posto non hanno potuto che constatare il decesso essendo il corpo decapitato. Sulla dinamica dei fatti sono i corso le indagini della Polfer. Rfi ha comunicato che a causa dell’incidente sono in corso rallentamenti fino a 50 minuti all’altezza della stazione Fs di Rogoredo sulla linea dell’alta velocità. Il 10 aprile del 2019 a Melegnano si era verificato un altro investimento mortale. In quel caso, la vittima, un 23enne, si era sdraiato sui binari.