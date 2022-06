Dopo Hannibal e Scipione ecco Caronte, l’anticiclone che da mercoledì 22 giugno invaderà l’Italia per almeno 10 giorni portando con sé temperature di fuoco, fino a 43/44° C all’ombra.

Secondo il team del sito www.iLMeteo.it, con la terza ondata di caldo si prevedono nei prossimi giorni picchi di 43° C in Puglia, 37/38° C a Bologna, Ferrara e Terni, 41/42° C a Caltanissetta ed Oristano, 38° C a Firenze, 40° C a Cosenza.

Anche la durata dell’anticiclone Caronte sarà da primato, dato che attraverserà il Mediterraneo con le sue vampate di caldo africano per almeno 10 giorni.

Meteo, le previsioni da martedì 21 a giovedì 23

Ecco nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni: