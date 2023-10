Meteo, il tempo sta cambiando. In arrivo piogge e temporali sull’Italia. Il vento di Bora porterà ad un calo delle temperature specialmente nelle zone in cui pioverà. Nelle prossime ore saranno almeno 5 le regioni colpite dal maltempo. A dir il vero anche la fase conclusiva del weekend ha fatto registrare l’arrivo di alcuni temporali a carico principalmente delle regioni di Nordest e parte del Centro.

Meteo, in arrivo la pioggia: 5 le regioni coinvolte

L’anticiclone africano sta infatti cominciando a dare seri segnali di cedimento sotto la spinta delle correnti atlantiche collegate a due centri motore di stampo ciclonico. Uno molto profondo collocato sul Nord Europa e l’altro a ridosso della Penisola Iberica.

Nel letto di queste correnti atlantiche viaggia una perturbazione che dopo aver portato alcuni disturbi sul finire del weekend, concentra ora la sua azione sulle regioni del Sud e del Centro. Vediamo allora più nel dettaglio cosa ci aspetta per le prossime ore sul fronte meteorologico.

Previsioni meteo lunedì 16 ottobre

La prima parte di oggi, lunedì 16 ottobre, sarà contrassegnata dalla presenza di tante nubi che ricopriranno i cieli di gran parte del Paese. Arriveranno le prime piogge a carico soprattutto delle regioni del Sud peninsulare, della Sardegna, ma anche di alcuni tratti del Centro specialmente il lato tirrenico. A conti fatti saranno queste le zone dove troveremo il tempo peggiore anche nella seconda parte del giorno. Un occhio di riguardo ai settori tirrenici come sul Lazio, sulla Campania, sul Nord della Calabria, ma anche sul comparto più settentrionale della Puglia. Qui le piogge si faranno più diffuse ed importanti specialmente nelle ore pomeridiane e serali quando potranno anche scoppiare improvvisi temporali.

Maggiori schiarite si registreranno invece sulla Sicilia, mentre sul resto del Centro e su gran parte del Nord, nonostante la presenza di tante nubi, il rischio di pioggia si manterrà molto più basso e solo sui rilievi del Nordovest potrà verificarsi qualche piovasco.

Attenzione inoltre alle temperature, che sollecitate da freschi venti di Bora, subiranno un ulteriore flessione più apprezzabile nelle zone raggiunte dalle piogge e dai temporali.

Al Nord invece, il cielo sarò coperto su gran parte delle regioni, meno sul Triveneto. Pioverà solo sul Piemonte occidentale anche se in maniera non forte. Valori termici in sensibile calo ovunque. Si registrano dai 10 ai 12 gradi in meno rispetto ai giorni scorsi. Venti forti dai quadranti nordorientali. Temperature Valori massimi attesi tra i 13°C di Aosta e i 19°C di Genova e Bologna.

