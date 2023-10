E’ in arrivo dall’oceano Atlantico il ciclone che in pochi giorni porterà via l’estate. Già nel fine settimana, soprattutto nelle regioni settentrionali, sono attesi i primi segnali di indebolimento dell’anticiclone africano, osserva il meteorologo Mattia Gussoni, del sito iLMeteo.it.

Meteo, ecco il ciclone che spazza via l’Estate

Nel pomeriggio e nella serata di domenica 15 ottobre si prevedono piogge in Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna; sempre a Nord, da lunedì 16 sono in arrivo forti venti da Nord-Est.

In generale, prosegue la nota, con l’inizio della prossima settimana, si prevede che “le temperature subiranno un sensibile abbassamento, anche fino a 15°C, al Nord e su parte del Centro”.

L’arrivo del ciclone genererà inoltre “una serie di fronti perturbati, che fino a martedì interesseranno principalmente le regioni centrali, soprattutto il Lazio, Roma compresa, e le adriatiche”.

Per mercoledì e giovedì “piogge a tratti moderate e con locali temporali bagneranno tutte le regioni settentrionali, a partire da Ovest verso Est. Le piogge non sono invece previste al Sud, dove all’inizio della settimana è atteso un calo delle temperature temporaneo e che lascerà di nuovo un breve spazio al caldo, anche grazie ai venti di scirocco.

Tra venerdì 20 e sabato 21 ottobre, però, il nuovo ciclone dovrebbe provocare un “diffuso ed esteso peggioramento del tempo su tutte le regioni”, con piogge e calo delle temperature anche al Sud.

Il week-end nel dettaglio

Sabato 14: a Nord nubi con piovaschi sui confini e piogge in serata sul Friuli Venezia Giulia; al Centro sole e caldo; al Sud bel tempo prevalente.

Domenica 15: a Nord peggioramento a Nord-Est; al Centro qualche pioggia su alta Toscana e Marche; a Sud soleggiato e caldo. Lunedì 16: a Nord: venti di Bora; al Centro: piogge sparse, specie su Sardegna e Lazio, e fresco; al Sud lieve calo termico e piogge su Puglia e Campania.