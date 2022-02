Meteo, previsioni oggi martedì 1 febbraio e domani mercoledì 2 febbraio: neve, vento, freddo

Le previsioni meteo di martedì 1 febbraio e mercoledì 2 febbraio ci ricordano che siamo in Inverno. Ed è arrivato il freddo vero, condito da vento forte e neve.

Previsioni meteo martedì 1 febbraio

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di martedì 1 febbraio. Forti venti settentrionali, perturbazione in azione al Sud con neve a quote collinari, localmente al Centro (Abruzzo e Molise). Sul resto del Paese avremo un maggiore e più ampio soleggiamento con cielo in prevalenza sereno. Da segnalare inoltre le nevicate lungo i confini alpini e zone vicine ad essi e fino in valle. Mari molto mossi, agitati il basso Tirreno e Adriatico e lo Ionio.

Neve sul Vesuvio

Vesuvio innevato e temperature in calo. È lo scenario con il quale si sono risvegliati i cittadini residenti nei comuni alle pendici del vulcano. Le precipitazioni cadute per buona parte della notte, hanno lasciato spazio ad un sole prima timido che fa capolino tra le nuvole e mostra un Vesuvio imbiancato in buona parte, visibile anche da Napoli. Per oggi la protezione civile della Campania ha diramato l’allerta meteo per forte vento e possibili mareggiate.

Previsioni meteo mercoledì 2 febbraio

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani mercoledì 2 febbraio. L’alta pressione torna ad espandersi con sempre maggiore vigore su tutto il Paese. Soleggiato su gran parte delle regioni, da segnalare soltanto le nevicate lungo i confini alpini dove il vento sarà furioso. Venti di burrasca sul Mar Ionio che sarà molto agitato, venti sostenuti sui bacini centrali che saranno molto mossi. Temperature massime in aumento.