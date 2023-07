Meteo, previsioni per i prossimi giorni: Italia divisa tra caldo e temporali. L’ultimo weekend di luglio vedrà una situazione non uniforme nella Penisola: sono attesi dei temporali a tratti forti al Nord e 38°C al Sud. Questo il quadro descritto dal Meteo.it.

Che tempo farà nel week end

Se nelle regioni settentrionali arriveranno dei temporali con locali grandinate tra la sera del sabato e la mattina della domenica, al centro staremo decisamente bene. Mentre al Sud la spinta anticiclonica africana tornerà a far parlare di sé, seppur per poco tempo: sono attese massime fino a 38 gradi ad Agrigento, Oristano e Siracusa, 37°C a Catania, Foggia e Ragusa. Insomma, un ultimo weekend di luglio da seguire con attenzione poi il mese di agosto potrebbe iniziare con ancora un po’ di instabilità e rovesci al Nord, ma con temperature meno africane al Sud.

Il meteo nel dettaglio

Sabato 29. Al Nord: soleggiato con temporali pomeridiani sulle Alpi in sconfinamento dalla sera alle pianure adiacenti. Al Centro: soleggiato con temperature in aumento. Al Sud: bella giornata con temperature in aumento specie sulle Isole Maggiori.

Domenica 30. Al Nord: soleggiato con qualche temporale forte fino al mattino sulle Alpi in sconfinamento alle pianure adiacenti. Al Centro: soleggiato con temperature in ulteriore leggero aumento. Al Sud: bella giornata con temperature molto calde specie sulle Isole Maggiori.

Lunedì 31. Al Nord: soleggiato, acquazzoni pomeridiani sui rilievi. Al Centro: bella giornata, isolati rovesci sui rilievi. Al Sud: bella giornata con temperature calde.