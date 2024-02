Meteo prossimi giorni. La configurazione meteorologica sul bacino del Mediterraneo non mostra segni di variazione: Zeus, l’imponente anticiclone di origine africana che da giorni governa il tempo sull’Italia, continua a mettere in crisi l’Inverno.

In questi giorni e fino al weekend, assisteremo ancora ad un dominio incontrastato dell’alta pressione anche se ci saranno ancora qualche causa di lievi infiltrazioni di aria più fresca. Zeus però, ostacolerà senza problemi il transito di qualsiasi fronte di maltempo. L’anticiclone impedirà anche l’avanzamento delle grandi masse d’aria fredda che, considerato che siamo ancora nel pieno dell’Inverno, dovrebbero essere predominanti.

Meteo prossimi giorni, stabilità e bel tempo: inverno in ritirata

Ci si prepara, dunque, a vivere altre giornate ancora contraddistinte da una notevole stabilità climatica, minacciata solo da spifferi d’aria più fresca che lambiranno soprattutto le regioni adriatiche e il Sud. Qui, oltre ad una stemperata del caldo fuori stagione, si registrerà una maggiore presenza di nubi, in particolare tra Giovedì 1 e Venerdì 2 Febbraio. Avverrà per effetto di un temporaneo spostamento di Zeus verso Ovest. In alcune zone, in particolare sulle pianure del Nord e nelle vallate interne del Centro, il quadro meteorologico potrebbe essere condizionato dalla presenza delle nebbie e delle nubi basse. Specie a cavallo del fine settimana.

Tra Martedì 6 e Mercoledì 7 il tempo comincerà a cambiare

Tuttavia, per un ritiro dell’alta pressione dalla scena mediterranea abbiamo ora quanto meno una data. Per assistere a un mutamento sostanziale del clima su scala generale occorrerà attendere la prossima settimana. Già tra Martedì 6 e Mercoledì 7 l’anticiclone inizierà a cedere, sotto la pressione di una debole circolazione ciclonica in quota, proveniente dalla Penisola Iberica.

Questo tuttavia non sarà che l’inizio di un cambiamento più evidente atteso tra Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio. Secondo i dati attuali, proprio in quei giorni si attende un calo rilevante dell’influenza dell’alta pressione. Calo dovuto all’avanzata di un’ampia e intensa area di bassa pressione, centrata sul Regno Unito, che promette di riportare condizioni di maltempo anche sull’Italia.

