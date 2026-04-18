Morti o scomparsi in circostanze misteriose negli ultimi tre anni. Si infittisce il giallo sui dieci scienziati americani assassinati o spariti negli Stati Uniti dal 2023. Un rebus finito sul tavolo della Casa Bianca, visto che tutti i ricercatori in questione hanno avuto accesso a informazioni classificate in materia nucleare e aerospaziale. “Si tratta di cose piuttosto serie… Spero sia una casualità, o come la si vuole chiamare, ma lo sapremo entro una settimana e mezza”, ha dichiarato il presidente Usa Donald Trump ai giornalisti prima di partire per il suo viaggio a Las Vegas, rivelando di aver “appena terminato una riunione sull’argomento”. “Alcuni di loro” – ha proseguito The Donald – “erano persone molto importanti e ci occuperemo di questo aspetto”. Incalzato dai cronisti su una possibile regia straniera dietro le sparizioni, Trump ha attaccato il suo predecessore Joe Biden, accusandolo “di aver aperto le frontiere”, tanto da “non rendere poi così difficile l’arrivo negli Stati Uniti”.

Fra i nomi dei ricercatori riportati dai media Usa ci sono quelli di Melissa Casias ed Anthony Chavez, dipendenti del laboratorio di Los Alamos, entrambi scomparsi come l’ingegnera aerospaziale Monica Reza, l’addetto alla sicurezza per armi nucleari di fabbricazione americana Steven Garcia , e il generale in pensione dell’aeronautica militare William McCasland. Accertate invece le morti di Jason Thomas, direttore del team di biologia chimica di Novartis, Michael Hicks e Frank Maiwald, rispettivamente scienziato e ingegnere Nasa deceduti nel 2023 e nel 2024, Nuno Loureiro, fisico del Mit ucciso a colpi d’arma da fuoco lo scorso dicembre, e Carl Grillmair, ricercatore di esopianeti, assassinato a febbraio.

Il caso McCasland è diventato simbolo delle teorie del complotto elaborate sulle sparizioni, dopo che Tom DeLonge, ex frontman dei Blink-182 e appassionato di Ufo, ha affermato di aver conversato con l’ex generale su fenomeni aerei non identificati. Nonostante la moglie di McCasland abbia smentito “qualsiasi conoscenza sui corpi e i detriti alieni” del marito, la sua sparizione, così come quelle dei suoi colleghi, rimane un caso aperto sul tavolo dello Studio Ovale.