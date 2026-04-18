La dissidente venezuelana María Corina Machado, scartata da Trump a guidare il Venezuela dopo l’arresto di Maduro, in Spagna ha rifiutato l’incontro con il premier Sánchez accettando invece di incontrare il leader del partito di estrema destra Vox.

La Machado, premio Nobel per la Pace 2025, è in Spagna per alcuni incontri diplomatici. Il presidente del governo iberico Pedro Sánchez le aveva offerto un incontro. Come però ha raccontato lo stesso Sánchez, la Machado ha rifiutato ritenendolo “non opportuno”.

La ex leader dell’opposizione venezuelana ha invece preferito riunirsi con Santiago Abascal, presidente di Vox.