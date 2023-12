Meteo prossimi giorni. Dopo un Dicembre mite e con poche precipitazioni, qualcosa a livello meteo potrebbe sbloccarsi in avvio di Gennaio 2024. I primi segnali di un cambiamento potrebbero materializzarsi già dai primi giorni di Gennaio 2024. In quei giorni, le correnti decisamente più fredde in discesa Artica scivoleranno dal Nord Europa verso il bacino del Mediterraneo. Ciò potrebbe dare il via ad una fase decisamente più dinamica.

Meteo prossimi giorni, in arrivo il freddo dall’Artico

Secondo l’ipotesi appena arrivata dagli ultimi dati, l’ingresso dalla Porta della Bora di queste masse d’aria artica potrebbe alimentare un vortice ciclonico sui nostri mari proprio per Sabato 6 Gennaio (Befana). Se ciò dovesse avvenire, oltre ad un drastico calo delle temperature è lecito aspettarsi per il periodo conclusivo delle feste un tempo più movimentato, con il rischio anche di rovesci temporaleschi visti i contrasti tra masse d’aria diverse.

Bisognerà a quel punto valutare le temperature, in quanto non è da escludere che possa anche tornare la neve fino a quote basse.

Arriva l’inverno

Ecco dunque che si aprirebbero le porte per scenari decisamente invernali, in grado di provocare un ulteriore abbassamento delle temperature proprio in concomitanza dell’Epifania dopo un periodo decisamente troppo mite che stiamo tutt’ora vivendo.Nei prossimi giorni cercheremo di capire se questo impianto verrà o meno confermato. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

