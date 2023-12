Meteo prossimi giorni, caldo anomale e temperature rigide in presenza di nebbia (foto Ansa)

Meteo prossimi giorni, inverno 2023 sempre più pazzo: arriva una nuova bolla calda anomala, nel corso dalla prossima settimana. Si tratta dell’ennesima follia climatica di questo strano 2023, segno evidente di un cambiamento climatico sempre più pressante, con conseguenze dirette anche sull’Italia.

Meteo prossimi giorni, torna il caldo anomalo dopo un weekend freddo

Nel dettaglio, già da Lunedì 18 Dicembre il protagonista assoluto sarà l’anticiclone il quale, accompagnato da aria calda in quota, dominerà la scena su buona parte dell’Europa centro-occidentale. In sostanza, saremo di fronte ad una vastissima area di alta pressione che di fatto bloccherà qualsivoglia perturbazione atlantica o irruzione di aria fredda in discesa dal Polo Nord.

Temperature su nel periodo solitamente più freddo dell’anno

L’anomalia più rilevante riguarderà il campo delle temperature. Solitamente questo è uno dei periodi più freddi dell’anno. Sono attesi +10-12°C a 1500 metri di quota (questa altezza viene presa a riferimento per valutare le masse d’aria in arrivo) su buona parte dell’Europa.

Meteo prossimi giorni: caldo in quota, valori rigidi in pianura in caso di nebbia

In Italia gli effetti li sentiremo in particolare sulle zone di montagna e sulle regioni del Centro. Ci ritroveremo dunque con un caldo fuori stagione in quota e, valori rigidi, invece in pianura, specie nelle zone dove permarranno i banchi nebbiosi. Un fenomeno tipico che si viene a generare durante i periodi anticiclonici invernali.

L’atmosfera resterà come bloccata in questa bolla anticiclonica per tutta la prima parte di settimana.

Tra Mercoledì 20 e Giovedì 21 maltempo su Sud e Sicilia con forti temporali

Poi, il passaggio di un ciclone tra Mercoledì 20 e Giovedì 21 Dicembre provocherà un’ondata di maltempo sulle regioni del Sud ed in Sicilia con il rischio pure di forti temporali a causa dei forti contrasti che si verranno a creare tra masse d’aria diverse (energie potenziale in gioco altissima visto il calore in eccesso).

