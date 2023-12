Meteo prossimi giorni, che Natale sarà? In Italia è atteso l’arrivo di Zoltan, la tempesta polare che sta scendendo dalle gelide terre del Nord verso il nostro Paese. Il suo arrivo interromperà il clima stabile di questi giorni. L’alta pressione comincia a dare i primi cenni di cedimento ma ci vorranno ancora giorni prima che il tempo cambierà.

Meteo prossimi giorni, temperature su e sole. Vento specialmente sulla Sardegna

Nel frattempo è previsto sole e temperature in rialzo grazie all’arrivo di una bolla di aria molto calda ma anche molto umida. Il suo arrivo è accompagnato da correnti che non porteranno sole ovunque. E’ infatti previsto che ci saranno frequenti condizioni di cielo nuvoloso, con molte foschie e nebbie nelle valli.

Nelle prossime ore, ci sarà anche un marcato rafforzamento dei venti di Maestrale che influenzeranno soprattutto la Sardegna.

La giornata di oggi vedrà, sin dal mattino un cielo nuvoloso sulla Sardegna. Stesso tempo lungo la fascia centrale adriatica e in molte aree del Sud, anche se le precipitazioni saranno limitate. Al Nord, invece, si prevede un tempo più soleggiato, fatta eccezione per le zone alpine di confine. Qui si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità.

La seconda parte della giornata seguirà scenari simili, sebbene verso sera e nella notte ci si aspetti l’arrivo di qualche debole pioggia nell’area occidentale delle due isole maggiori e nella regione del basso Tirreno.

Per quanto riguarda le temperature, non si prevedono grandi variazioni, a eccezione di locali incrementi nelle regioni del Nordovest, dovuti agli effetti di venti caldi e secchi di caduta. Riguardo ai venti, come detto è importante prestare particolare attenzione alla Sardegna, dove si prevede un significativo rinforzo del Maestrale. Il vento potrebbe causare problemi al settore marittimo a causa di possibili mareggiate sulle coste esposte. Anche l’inizio del fine settimana sembra seguire le medesime impronte.

Il meteo nel dettaglio: venerdì 22 dicembre

Il meteo di venerdì 22 dicembre. Prevista qualche pioggia sul basso versante tirrenico, tempo stabile altrove. Previsioni sabato 23 dicembre