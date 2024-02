Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono che sta arrivando un sostanziale cambio del tempo che porterà maltempo su tutto il Paese. Addio quindi al lungo periodo di bel tempo (con temperature su), dovuto all’anticiclone africano ribattezzato Zeus. Anticiclone che ora, dopo settimane, lascerà l’Italia. L’imminente cambio di circolazione sarà dovuto ad una perturbazione che dall’Irlanda si sta spingendo verso l’Italia. Già nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 8 febbraio, ci sarà dunque un graduale aumento della copertura nuvolosa a partire dal Nordovest.

Le prime deboli precipitazioni interesseranno la Liguria, il Piemonte e, successivamente, anche la Lombardia. Per il resto delle regioni settentrionali sarà una giornata di attesa. Al Centro ci sarà invece una parziale copertura nuvolosa. Al Sud, su Sicilia e Sardegna prevalgono infine condizioni di prevalente soleggiamento. Dalla notte tra l’8 e il 9 febbraio, la perturbazione continuerà a muoversi verso l’interno. Venerdì 9 Febbraio sarà particolarmente instabile su tutto il Nord, con piogge che a tratti potranno risultate anche abbondanti, soprattutto in Liguria.

Meteo prossime ore, torna la neve sui rilievi alpini

È previsto anche il ritorno di intense nevicate sui rilievi alpini, in particolare su quelli lombardi e del Friuli Venezia Giulia. La neve ci sarà a 1500 metri e solo sulle Alpi. Sugli Appennini pioverà e la neve resterà ancora un miraggio. Benché la quota delle precipitazioni resterà relativamente elevata per il periodo, le temperature che non si avvicineranno ancora a quelle tipiche invernali. Va infatti considerato il fatto che il peggioramento del tempo sarà accompagnato da un notevole rinforzo dei venti miti di Scirocco.

Che tempo farà nel fine settimana

Nel corso della giornata di venerdì 9 il maltempo si estenderà anche alle regioni tirreniche del Centro, preannunciando un inizio di weekend caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse su quasi tutto il Paese. Un ulteriore deterioramento del tempo ci sarà a partire da sabato. Le regioni del Centro-Nord saranno particolarmente colpite dalle piogge. La pioggia arriverà anche al Sud nel corso della giornata. Ed anche domenica 11 febbraio ci sarà pioggia e forte instabilità su tutto il territorio nazionale.