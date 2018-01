ROMA – Dopo un miglioramento nella giornata di venerdì 19 gennaio, le temperature torneranno a scendere in picchiata nel weekend del 20 e 21 gennaio con neve sulle Alpi e piogge al centro e al Sud. Queste le previsioni meteo per il fine settimana, con il mese di gennaio caratterizzato da un’altalena di temperature.

Francesco Nucera, meteorologo di 3bmeteo.com, ha spiegato che una nuova perturbazione in arrivo dall’Europa porterà ancora tempo instabile per via di un veloce fronte freddo:

“METEO sabato – Qualche pioggia al Sud, specie tra Puglia e basso Tirreno nella prima parte del giorno. Prevale il sole altrove eccetto per qualche banco di nebbia in Valpadana e nevicate sulle Alpi confinali. In serata nuovo peggioramento sulle Tirreniche centro meridionali con piogge, qualche acquazzone e neve sulla dorsale fin verso gli 800m su quella adriatica. Graduale calo delle temperature.

METEO domenica – Tempo instabile al Sud e sul medio adriatico con fiocchi di neve sopra gli 800-1000m ; poco nuvoloso sul resto d’Italia eccetto per le Alpi di Confine dove saranno possibili delle nevicate. Qualche fenomeno in Sardegna. Ulteriore calo termico al Sud e nei valori notturni. In lieve aumento altrove. Ventoso per Tramontana e Grecale”.