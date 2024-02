Michela Valdes è morta dopo essere stata in coma per 18 mesi. Originaria di Varese, aveva 34 anni. Nell’agosto del 2022 aveva subito un gravissimo incidente stradale durante le vacanze in Puglia. Michela era incita di pochi mesi ed aveva riportato traumi gravissimi. Era stata ricoverata in ospedale dove è rimasta fino alla sua morte, avvenuta domenica 11 febbraio nell’ospedale di Varese. Ed ora, nei prossimi giorni, a Castiglione Olona saranno celebrati i funerali.

L’incidente di Michela Valdes

Durante una vacanza in Puglia con il marito Stefano e una coppia di amici, mentre stavano raggiungendo il paese di Leverano per una festa serale, il gruppo di persone ha avuto un grave incidente. La loro auto è uscita di strada lungo la strada provinciale litoranea Tarantina-ionica. L’incidente era avvenuto a Manduria in provincia di Taranto: l’auto su cui viaggiavano era finita fuori strada andando a sbattere contro un muretto. Michela aveva avuto la peggio: era stata sbalzata dall’abitacolo per diversi metri ed era finita nel terreno circostante. L’amica di 33 anni, originaria del Veneto, era rimasta incastrata nell’auto. I due mariti erano invece rimasti praticamente illesi.