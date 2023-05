Milano, ciclista travolto e ucciso da un camion in via Comasina

Un ciclista, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stato investito e ucciso da un camion a Milano. L’incidente, come rende noto la Polizia locale che è intervenuta sul posto, è avvenuto questa mattina alle 10.40 in via Comasina all’angolo con via Novate. Il ciclista dopo l’impatto col mezzo pesante, un autoarticolato, è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda dove poco dopo è deceduto a causa delle ferite riportate. Il conducente della bicicletta al momento è sconosciuto perché sul posto non sono stati rinvenuti documenti. Sono in corso accertamenti per risalire alla sua identità e per capire la dinamica dell’incidente. Si tratta dell’ennesimo incidente che vede vittima un ciclista negli ultimi mesi a Milano.

