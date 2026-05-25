Diversi residenti e turisti hanno spostato un’auto che intralciava il passaggio di un bus. È accaduto sabato sera ancora una volta a Roma. L’auto in sosta si trovava all’angolo tra via dei Querceti e via di San Giovanni in Laterano non troppo distante del Colosseo. Il bus Atac della linea 85 è rimasto fermo per diversi minuti paralizzando il traffico.

A risolvere la situazione ci ha pensato un gruppo di persone che ha sollevato l’utilitaria e consentito il passaggio dell’autobus. I presenti che hanno assistito alla scena si sono messi ad applaudire.