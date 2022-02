Milano, in 15 fermano il tram a sassate e fanno flessioni sui binari. Il video virale

Hanno fermato il tram a sassate e si sono messi a fare flessioni sulle rotaie. E’ successo nella serata di martedì 8 febbraio a Milano, in via Rubens.

In un video, postato sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas, si vede il gruppo di circa 15 persone, apparentemente molto giovani, che bloccano il tram a Milano lanciando sassi contro i finestrini del conducente.

Un ragazzo si mette a fare piegamenti sulle braccia in mezzo alle rotaie, impedendo all’autista di proseguire la marcia. Intorno a lui ci sono altri ragazzi, alcuni filmano la scena col cellulare e altri lanciano sassi e oggetti contro il mezzo.

Dopo pochi secondi il tranviere ritrova lo spazio per proseguire la corsa e si allontana.

Tram fermato a sassate a Milano, le reazioni

Il video condiviso sui social ha suscitato molte polemiche perché riaccende il tema delle baby gang fuori controllo. “Mi chiedo quando si deciderà l’amministrazione comunale a intervenire con decisione adottando dei provvedimenti seri e concreti per riportare la legalità nelle nostre strade”, ha commentato l’assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato.

“La verità – prosegue – è che si parla tanto ma si fa troppo poco. Ormai il centro sinistra sa parlare solo di problemi sociali legati al Covid e di tavoli di dialogo, per giustificare le reiterate violenze gratuite subite dai suoi concittadini. È indispensabile che, in attesa dell’arrivo dei rinforzi promessi, venga immediatamente incrementato il contingente dei militari di “strade sicure”. Sala alzi dunque il telefono e chieda la disponibilità di quelli di stanza alla caserma Santa Barbara di Piazzale Perucchetti”.

Polemica anche Silvia Sardone, consigliere comunale della Lega. “Se questo è il modello Milano allora c’è da preoccuparsi, eppure secondo Pd e compagni è l’emotività dei social a creare insicurezza, per Sala e la sua giunta è tutta un’invenzione del centrodestra. È provato dai fatti, invece, che la Milano amministrata dalla sinistra è un enorme buco nero dell’illegalità”.