Milano, la foto del prezzo della benzina a 5 euro al litro. Il sindaco di Corbetta: “Un errore. Speriamo non sia una premonizione”

No. A Milano il prezzo della benzina non è arrivato a 5 euro al litro. Ma andiamo con ordine. In queste ore sui social è circolata la foto del prezzo della benzina di un distributore di Milano. Prezzo che sfiora i 5 euro.

Ma si tratta di un errore. Un errore probabilmente della pompa di benzina. Tra i tanti che hanno condiviso la foto c’è anche il sindaco di Corbetta, piccolo comune a una decina di chilometri da Milano, Marco Ballarini.

Speriamo non sia una premonizione

Certo il prezzo della benzina in questi giorni sta continuando a salire superando anche i due euro al litro ma no, non siamo ancora a quota 5 euro. “Speriamo non sia una premonizione”, ha scritto il sindaco del Milanese.

Il post del sindaco e l’errore

“Mi avete segnalato in tanti questa situazione davvero inquietante per i nostri portafogli – ha scritto su Facebook Ballarini – Già fa rabbia vedere la benzina a 2 euro al litro, ma addirittura trovarla alla Esso sulla provinciale a 4,989 al litro è un incubo!”. Ballarini ha postato due foto a testimonianza di ciò che denuncia: “Spero vivamente sia stato un errore di programmazione, chiederò immediatamente spiegazioni su quanto accaduto. Forse è rotto, anche perché dalle foto sembra sia stata manomessa la cassa. In ogni caso prestate attenzione. Speriamo non sia una premonizione!”.