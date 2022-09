Un operaio è morto, questa mattina, in un incidente che si è verificato in un cantiere edile, a Milano. L’uomo, secondo quanto si è saputo, ha fatto un volo di 15-20 metri morendo sul colpo. E’ accaduto in via Losanna, dove l’operaio stava lavorando su un alto trabattello, quando per cause ancora da accertare è precipitato nel cortile interno del palazzo. Inutili i soccorsi del 118.

L’operaio aveva 51 anni ed era di origini marocchine. Al momento non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente ma il corpo dell’uomo è stato trovato nel cortile interno dello stabile, un palazzo di quattro piani al civico 25 di via Losanna. Sul caso procede l’Ats di Milano.