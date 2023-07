Uccide l’ex fidanzata tagliandole la gola, poi si costituisce. Un 23enne italiano di origini marocchine si trova in stato di fermo presso la caserma dei carabinieri di Cologno Monzese con l’accusa di aver ucciso a coltellate l’ex compagna, Sofia Castelli, 20 anni. L’omicidio sarebbe avvenuto nella notte tra venerdì e sabato 29 luglio 2023 nella casa della ragazza dopo un serata passata dal giovane insieme alla vittima e a un’amica. L’uomo si è costituito all’alba alla Polizia locale.

Dalle prime ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto in seguito a una lite tra i due ex fidanzati. Come riporta l’Agi, intanto sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e il movente dell’omicidio. Il pm di turno di Monza è nella caserma dei carabinieri di Cologno per l’interrogatorio del ventitreenne. Il magistrato ha svolto anche un sopralluogo nell’appartamento dove è stato commesso l’omicidio. Sono in corso i rilievi della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo dell’Arma. I genitori della 20enne, che si trovavano in Sardegna, appresa la notizia stanno facendo ritorno a Cologno.