Militare italiano in Kosovo morto in un incidente stradale, ferita la collega

Un militare italiano di 47 anni, operatore cinofilo, è morto in Kosovo durante un incidente stradale mentre era diretto a Pristina. L’uomo si è scontrato con il suo veicolo militare contro una macchina civile, la quale a quanto appreso viaggiava contromano. A bordo con il militare, che era di origini sarde e lavorava nella base militare a Pec, c’era una sua collega per fortuna rimasta lievemente ferita e trasportata nella struttura sanitaria della stessa base italiana mentre i loro due cani sono stati poi portati in un campo nell’unità veterinaria di Kfor. I due militari lavoravano entrambi al centro militare veterinario di Grosetto. Su X sono arrivate anche le condoglianze del capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Pietro Serino, e la pronta guarigione alla collega rimasta ferita.

