Minaccia la moglie: “Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin”, 31enne allontanato da casa

I carabinieri di Mestrino hanno notificato ad un romeno di 31 anni un provvedimento della procura di Padova che dispone l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’uomo, il 7 gennaio, era stato denunciato per maltrattamenti alla compagna di 27 anni che aveva chiamato il 112. La pattuglia giunta sul posto aveva accertato che la donna, durante la lite con il 31enne, era stata spinta contro le scale di casa e minacciata di fare la stessa fine di Giulia Cecchettin, il tutto in presenza dei due figli minori. Il marito si era in seguito allontanato. I militari poi appresero che la donna aveva avviato le pratiche per la separazione, cosa non gradita all’uomo che aveva tenuto comportamenti violenti dal 2019, arrivando anche a pedinarla ed a controllarle il telefono.