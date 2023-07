Miss Hitler e altri 11 persone a rischio processo: istigavano all’odio razziale. La donna, una 29enne di origini siciliane di nome Francesca Rizzi, faceva parte di una rete attiva in tutta Italia che si faceva chiamare “Ordine Ario Romano”. Tra i loro simboli e feticci nostalgici del ventennio fascista e del Terzo Reich c’erano svastiche, croci celtiche, medagliette e cimeli del Duce.

Nel 2019 Rizzi ha vinto un concorso online su un social network russo, VK, che le è valso il titolo di Miss Hitler. Oggi è tra i 12 italiani che devono affrontare un possibile processo per presunta pubblicazione di propaganda antisemita che nega l’esistenza dell’Olocausto e definisce le camere a gas naziste “le più grande bugia della storia”, hanno detto le fonti venerdì.

I pubblici ministeri hanno chiuso l’indagine contro i 12, normalmente premessa per le richieste di rinvio a giudizio, e hanno avanzato l’accusa di associazione a delinquere per diffondere propaganda e istigare la discriminazione etnica e religiosa. Sei dei 12, che hanno dai 26 ai 62 anni, vivono nel Lazio, di cui quattro a Roma e provincia, uno a Latina e uno a Frosinone, mentre tre vivono in Sardegna, un altro in Calabria, uno in Abruzzo e uno in Lombardia.

I post razzisti contro i migranti

I loro post includevano “la minaccia ebraica sarà eliminata solo quando tutti gli ebrei del mondo cesseranno di esistere” così come invettive contro i migranti come “affondare tutte le navi delle ONG nel Mediterraneo e abbattere tutte le chiese, le sinagoghe e le moschee sarebbe il soluzione ad alcuni dei nostri problemi”. Fonte Ansa.