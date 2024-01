Il mistero della ragazza trovata seminuda in strada a Cinisello Balsamo

Una ragazza si è presentata sotto choc e seminuda nel parcheggio di un hotel a Cinisello Balsamo, nell’hinterland di Milano. Il fatto è avvenuto sabato scorso, all’alba. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Sesto San Giovanni.

Ragazza seminuda e sotto choc a Cinisello Balsamo

La giovane è stata soccorsa da Raffaella Mennoia, autrice televisiva e storica collaboratrice di Maria De Filippi. La ragazza è stata portata in ospedale, alla clinica Mangiagalli, dove i medici non avrebbero riscontrato tracce di violenza sessuale. La giovane avrebbe raccontato di essere stata in una discoteca e poi di non ricordare più nulla. Non si esclude, quindi, che sia riuscita a sottrarsi a un’aggressione. La ragazza, ventenne, indossava solo una giacca e le scarpe e aveva delle abrasioni alle ginocchia e al collo.

“Questa mattina ero a Milano. Avevo un volo molto presto e, alle sei del mattino, sono scesa con il mio cane per una passeggiata prima di prendere il taxi per dirigerci verso l’aeroporto”, ha raccontato la Mennoia in un lungo post pubblicato su Instagram. “Era ancora buio quando sono uscita dall’albergo. Mentre mi trovavo nel parcheggio, ho notato una ragazza in lontananza. Era solo una silhouette, e si teneva stretta la giacca, credevo a causa del freddo. Tuttavia, una volta più vicina ho visto che la ragazza era completamente nuda sotto la giacca”.

Forse dovresti anche sapere che…