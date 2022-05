Dopo più 60 anni di matrimonio, marito e moglie sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altra. E’ la storia di Giuseppe Spica e Rosalia Fascella, siciliani, che però vivevano a Bastiglia, in provincia di Modena. I due erano sposati dal 1959.

Modena, muore poche ore dopo la moglie: erano sposati da 62 anni

Come ha raccontato il figlio della coppia, nel 2005 i genitori avevano deciso di trasferirsi nel Modenese proprio per stare accanto a lui. “Insieme abbiamo affrontato il terremoto del 2012, l’alluvione del 2014 e la pandemia: peraltro non hanno mai preso il Covid, sono sempre stati bene fino al 2017” ha spiegato al Resto del Carlino. “In quell’anno infatti la mamma Rosalia ha avuto una piccola ischemia che le ha causato problemi alla deambulazione, costringendola alla carrozzina. “Fino a 15 giorni fa tutto sembrava andare abbastanza bene poi le cose sono cambiate. Mamma ha avuto un’altra ischemia”.

Il ricordo del figlio

Il 28 aprile Rosalia, 94 anni, si è spenta nel sonno. A due giorni di distanza, il giorno del funerale della donna, l’uomo, 99, ha avuto un rapido peggioramento ed è morto. Il figlio della coppia, Antonio, ha deciso di spostare il funerale per avere una data unica: “Finché morte non vi separi: nemmeno la morte vi ha separati”.