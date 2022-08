Un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha distrutto una abitazione a Modica (Ragusa), in contrada Fiumelato al confine col territorio di Scicli. Morto un uomo di 73 anni, estratto dalle macerie. Sul posto le unità cinofile, carabinieri, Protezione civile e vigili del fuoco. Non ci sarebbero altri dispersi. L’uomo viveva da solo. L’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco di Ragusa è scattato alle 19.40 di ieri quando è arrivata la richiesta di intervento per il crollo di una palazzina. Sono intervenute subito tre squadre dei vigili del fuoco, il carro luce per illuminare l’area mentre la direzione regionale ha allertato u nuclei speciali per la ricerca sotto le macerie. In attesa i pompieri ha iniziato le operazioni di ricerca e scavo, rinvenendo la vittima di 73 anni.