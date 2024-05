Molesta un 17enne sul treno, arrestato 24enne pregiudicato

Un 24enne pregiudicato è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni di un minorenne. Lo ha comunicato la Questura di Milano. Tutto è avvenuto a bordo di un treno diretto a Lecco.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, all’altezza della stazione di Calolziocorte (Lecco) il 24enne, approfittando della discesa dei passeggeri dalla carrozza, si è seduto vicino a un 17enne iniziando a molestarlo. Poco dopo il ragazzo lo ha allontanato con la forza e ha chiesto aiuto al capotreno. Alla stazione di Lecco Maggianico il 24enne è sceso facendo perdere le sue tracce. Gli agenti della Polfer di Lecco, all’arrivo del convoglio, hanno sentito il 17enne e, tramite le immagini di videosorveglianza a bordo del treno, hanno identificato l’aggressore, un pregiudicato della zona, già denunciato in passato, ha ricordato la Polizia, per violenza sessuale, maltrattamenti e reati contro il patrimonio. Il 24 enne è stato riconosciuto da un agente della Polfer fuori servizio in metropolitana a Milano ed è stato portato negli uffici della Polizia ferroviaria di Milano Centrale, dove la vittima lo ha riconosciuto.