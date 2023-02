Morire a 43 anni stroncata da una febbre altissima. E’ l’assurda e tragica fine di Monica Carmen Comegna, attrice abruzzese originaria di Casoli (Chieti).

La donna si è spenta giovedì mattina all’ospedale Renzetti di Lanciano dove era ricoverata con febbre molto alta: secondo quanto riporta il quotidiano Il Centro, nei giorni scorsi si era ammalata in seguito a un viaggio in treno. Le sue condizioni sono peggiorate precipitosamente e nonostante lo sforzo dei medici, non c’è stato nulla da fare.

Monica Carmen Comegna lascia il compagno Enrico, la figlioletta Nina, i genitori Donato e Rosanna, il fratello Mauro, la nonna Giuseppina. A loro si è stretto nel dolore il sindaco Massimo Tiberini, di Casoli, suo paese d’origine che è sotto choc.

Oggi, venerdì 3 febbraio, si terranno i funerali, nella chiesa di Santa Reparata.

Chi era Monica Comegna

La carriera nel cinema di Monica Comegna era iniziata a Roma tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila: nel 1999 ha recitato nel film drammatico “Terrarossa” di Giorgio Molteni dove interpretava Cicca. Poco dopo, in “South Kensington” di Carlo Vanzina nel ruolo di Benedetta, assieme a Naike Rivelli, Rupert Everett, Elle Macpherson ed Enrico Brignano.

Ha recitato anche nel film tv “L’altra donna”, con Alessio Boni ed Anita Caprioli e nel film “Una famiglia per caso”.

