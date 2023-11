Una donna di 35 anni è stata accoltellata questa mattina a Monopoli, in provincia di Bari, dal suo ex compagno. La donna è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari in gravi condizioni.

A quanto si apprende l’uomo è stato rintracciato a pochi chilometri dal luogo dove si è verificato l’accoltellamento della 35enne. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Bari.